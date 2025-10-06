瀬戸内市にある国のハンセン病療養所長島愛生園で、現在は埋め立てられている懲罰施設「監房」の一部の掘り起こしに向けた工事が始まりました。 【写真を見る】国立ハンセン病療養所 “長島愛生園” の懲罰施設「監房」掘り起こしに向けた工事始まる【岡山】 補修とともに、差別と人権侵害の歴史が後世に伝えられればと園の入所者は話します。掘り起こしに向けて、「監房」の周辺に仮囲いを作る作業がけさ（6日）、始まりまし