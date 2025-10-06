東京ディズニーリゾートは、11月1日（日）から、コーヒーとスイーツのペアリングを楽しむ「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」を開催する。【写真】チーズケーキやタルトもおいしそう！TDR新スイーツ3種一覧■異なるブレンドを用意「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」では、パークオリジナルのブレンド豆を使ったコーヒーと、コーヒーに合わせたスイーツが織りなすハーモニーが楽しめる。ブレンドに