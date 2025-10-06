舞台『忘却バッテリー』の公式サイトが6日、更新され、岩崎勤役の細見大輔が降板し、新たに平川和宏が同役を務めることが発表された。なお、同舞台は3日、千早瞬平役の櫻井圭登が降板し、同役を大見拓土が担当することが発表されたばかりで、キャストの降板が続いている。【写真】降板した細見大輔衣装も完全再現の舞台『忘却バッテリー』ソロビジュアル今回、公式サイトでは「舞台『忘却バッテリー』に岩崎勤 役として出演