プロ野球・楽天は6日、田中和基選手が神奈川県内の病院で「両肘関節クリーニング術」を受けたことを発表しました。試合復帰までは3〜4か月を要する見込みと明かされています。田中選手は2016年ドラフト3位で立教大から楽天に入団。今季9年目を迎えていた外野手です。昨季同様、今季も代走や守備固めとして起用されていた田中選手。今季は1軍の19試合に出場し、18打数1安打となっていました。7月31日のロッテ戦以降出場機会がなく、