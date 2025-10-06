週明け６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比１０１１円０６銭（２・５３％）高の４万９５２円２２銭で最高値を更新した。全銘柄のうち３０８銘柄（約９２％）が上昇した。４日投開票の自民党総裁選で、景気浮揚のための財政出動に積極的な姿勢を示す高市早苗・前経済安全保障相が選出された。市場では、積極的な財政政策への期待感から買い注文が広がり、東証プライム銘柄の９