お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。9月30日の放送には、お笑いコンビ・アイデンティティがゲスト登場。自身のアルバイト経験を語った。 この日の放送には、マシンガンズの後輩にあたるお笑いコンビ「アイデンティティ」の両名がゲスト登場。番組コンセプトに則って、自身のアルバイト経験を語った。 アイデンティティ・田