1990年に米LAで結成され、35年の活動歴を誇る孤高のバンド、トゥール（TOOL）。単独としては実に約19年ぶりとなる超待望の来日公演が12月に控えている。90年代に登場したヘヴィ・ロック・バンドではあるが、同時代のバンドとは完全に一線を画す独自のサウンドと世界観を持ち、音と映像、ライティングと演出が一体となったライブ・パフォーマンスも圧倒的で、規格外のバンドである。ボーカルのメイナード・ジェームス・キーナンに来