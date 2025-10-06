漫画「里帰りした妻が帰ってこない」は実話を元にした作品です。夫・勇人は双子の娘を授かった喜びも束の間、妻が里帰りから帰ってこないまま、3年半という長い月日が流れます…。ついに離婚を覚悟した勇人に明かされたのは、想像もしてなかった妻の「秘密」でした。なぜ、妻は帰ってこなかったのでしょうか？妻と子どもと「普通の幸せな生活」を夢見ていたのに… 妻の実家から、お金を無心される夫・勇人…。妻は何を隠しているの