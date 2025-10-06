提供：津山市 津山市と、ふるさと納税ポータルサイトを運営する「さとふる」は、10月1日、まちづくりのためのふるさと納税型のクラウドファンディングを始めました。 津山市が所有する鶴山館をはじめとする文化財・歴史的建造物を保存・修復して「分散型ホテル」にするための資金調達の一環です。 返礼品の一つが「津山城主体験『第一号お殿様』」です。お殿様の格好で、特別な料理や伝統芸能を堪能し、津山城