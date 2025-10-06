ロンドン序盤はドル買い優勢、円安に加えてユーロ安材料も＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、一段とドル買いが強まっている。東京市場では、自民総裁選での高市氏選出が円安の動きを巻き起こしたが、ロンドン市場では仏首相辞任がユーロ安につながっている。ドル指数は９月２６日以来の高値水準に上昇している。 ドル円は週明け早朝に先週末の147円台半ばから、一気に149円台に値を飛ばして取引を開始。東京午