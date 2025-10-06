楽天は6日、田中和基外野手（31）が、神奈川県内の病院で両肘関節クリーニング手術を行ったと発表した。試合復帰まで3〜4カ月を要する見込み。今季は19試合に出場し1安打1打点1盗塁、打率・056に終わっていた。