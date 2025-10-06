フランスのルコルニュ首相は6日、マクロン大統領に辞表を提出しました。就任から1か月もたっておらず、史上最短での辞任となり、フランス政治は、さらに混迷を深めています。フランスのルコルニュ首相は6日、マクロン大統領に辞表を提出し、受理されました。ルコルニュ首相は5日に、新内閣の一部を発表したばかりでしたが、内閣の構成について、野党や与党内部からも批判されていました。ルコルニュ首相は先月、就任したばかりで、