オンラインカジノで賭博をしたとして名古屋区検は6日までに、賭博容疑で書類送検されたプロ野球中日の関係者2人のうち1人を同罪で略式起訴し、名古屋簡裁は罰金10万円の略式命令を出した。名古屋地検はもう1人を不起訴処分とした。