ルコルニュ氏（ロイター＝共同）【パリ共同】フランス大統領府は6日、ルコルニュ首相がマクロン大統領に辞表を提出し、マクロン氏が受理したと発表した。5日夜にルコルニュ新内閣の閣僚名簿が発表されたが、国民議会（下院）で9月に不信任となったバイル前内閣とほぼ変わらない布陣だとして強い批判を受けていた。昨年の下院総選挙以来1年以上続く政局の混迷は一層深まった。マクロン氏は9月9日、バイル前内閣が同日総辞職した