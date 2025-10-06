6日、紙切り芸で知られる林家二楽(本名：山崎 義金やまざき よしかね)さんが、9月27日に尿管がんのため、死去したことを一般社団法人落語協会が発表しました。58歳でした。【写真を見る】【訃報】紙切り芸・林家二楽さん（58）死去尿管がんのため落語協会によると「当協会員の林家二楽(本名：山崎 義金やまざき よしかね)が、令和7年9月27日（土）に、尿管がんのため永眠いたしました。（58歳）」と発表。また、葬儀は近親者