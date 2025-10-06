自民党の高市総裁は6日夕方、党執行部の人事を固めた。党運営の要となる幹事長には、麻生派の鈴木俊一前財務相の起用が内定した。また、総務会長に同じく麻生派から、参院当選5回で女性活躍担当や少子化担当の大臣経験がある有村治子両院議員総会長、政務調査会長に総裁選で4位だった小林鷹之元経済安保相、選挙対策委員長に総裁選で高市氏に近く推薦人代表も務めた当選12回の古屋圭司元国家公安委員長を、それぞれ起用する方針を