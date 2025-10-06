堂本光一と加藤シゲアキ、さまざまな分野でエンタメを追求し続ける2人をMCに迎えた新番組『光一＆シゲのSHOWマン!!』が本日10月6日（月）にスタートする。番組では、ミュージカル『SHOCK』シリーズで作・構成・演出・主演を手がけ国内ミュージカル単独主演記録を更新し続けてきた堂本と、アイドル・俳優・小説家・劇作家・映画監督など多ジャンルで活躍する加藤が、世界の知られざる舞台エンタメSHOWを徹底調査。今見ておくべき、