4日、横手市の沼で大量の魚が死んでいるのが見つかりました。この沼では6年前にも魚が大量死していて、県は水質の調査を行い原因を調べています。魚の大量死が見つかったのは、横手市杉沢の蛭藻沼です。県によりますと4日午前9時ごろ、近くに住む人が沼のほぼ全域で魚の死骸が浮かんでいるのを見つけました。6日午前、県が調べたところコイやナマズ、フナあわせて約300匹の死骸を確認しました。大きいものでは30センチを超えるもの