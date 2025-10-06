風邪で幼稚園のイベントに行けなかった3歳の娘のために……。そんな小さな「残念」を、お母さんのひらめきが特別な一日に変えました。洗濯ばさみに吊るされたのは、色とりどりのぶどう。名付けて「おうちぶどう狩り」です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■楽しかった「いちご狩り」からひらめいたアイデア発案したのは、Xユーザー・ちみさん。本来は幼稚園で「野菜を収穫するイベント」が予定されていま