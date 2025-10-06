（台北中央社）衛生福利部（保健省）食品薬物管理署は4日、南部・屏東県の食肉加工業者が過酸化水素水で漂白処理した豚の大腸と小腸4000キロ近くが台湾の4県市の業者に販売されたと発表した。漂白処理された豚の腸は病変していた疑いがある。同署は流通先を調査し、保管分を差し押さえた。台北市内の有名飲食店、阿宗麺線は5日までに、屏東の業者から仕入れた全ての原料の使用を停止したと発表した。台湾では豚大腸は麺料理の「麺