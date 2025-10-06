レナサイエンスは６日の取引終了後、サウジアラビア政府の医療研究機関「キング・アブドラ国際医療研究センター」と同国における臨床や事業化などで連携を進める基本合意書を締結したと発表した。レナが研究してきた「プラスミノーゲンアクチベーターインヒビター（ＰＡＩ）―１阻害薬ＲＳ５６１４」をがん治療薬及び抗老化・長寿治療薬としてサウジアラビアで臨床開発を行う。そのほか、レ