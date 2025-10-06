日銀が６日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５０円０１～０３銭と前営業日比２円６１銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７４円９５～９９銭と同２円０１銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６６２～６３ドルと同０．００７０ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS