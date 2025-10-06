10月4日（日本時間5日）におこなわれたMLBナ・リーグ地区シリーズ第1戦で、ドジャースは敵地でフィリーズに5−3で逆転勝ちし、幸先いいスタートを切った。フィリーズファンは、ときに過激と言える応援で相手にプレッシャーをかけることで知られる。そのなかで勝利をあげたということは、単なる1勝以上の価値があるだろう。勝敗を分けたのは、5−3で迎えた9回表のド軍の攻撃のときだった。先頭のパヘズが三振すると、ド軍ブルペ