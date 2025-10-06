ユアサプライムスは10月中旬から、ワンルームでも置けるちいさなこたつ「ラテ」の新色となるホワイトマーブルモデルを、公式オンラインショップ「ユアサプライムス.com」などで順次発売する。価格は1万4800円。●オフシーズンもサイドテーブルとして活用できる「ラテ」は、「1人暮らしのお部屋にも、こたつのぬくもりを届けたい」との想いから誕生した、コンパクトかつかわいく置ける、幅50×奥行き30cmとスリムサイズでソファ