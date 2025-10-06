PGYTECHのカードケース兼カードリーダーが、プライム感謝祭の先行セールで20%OFFの1万1,090円になっています。 CFexpress Type Bカードが2枚をはじめ、SDメモリーカード、microSDカードなどの収納が可能です。カードリーダー機能も備えているため、突然パソコンなどへの写真転送が必要になった場合などに有用です。カメラバッグに入れておくと