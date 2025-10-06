【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BOYNEXTDOORが、『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に再登場。 ■BOYNEXTDOORのコンデンサーマイクパフォーマンスに注目 今回披露するのは、初の日本オリジナルタイトル曲「Count To Love」。ユニークで力強いリズムとエネルギッシュなバンドサウンドが映え、恋人同士のリアルな感情を繊細に描いたラブソング。Billboard JAPANの総合ソングチ