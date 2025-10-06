今回はビックカメラ有楽町店のオーディオ売り場を訪ね、レコードプレーヤー（ターンテーブル）の人気モデルを取材しました。コーナーを担当する水柿真人氏によると、複数のラジカセや携帯カセットプレーヤーなどが並ぶなか、とりわけレコードプレーヤーの人気が目立っているとのこと。同氏は「往年の音楽好きだけでなく、若い人の間でもレコードプレーヤーの人気は盛り上がっています。音楽CDやサブスクの音源よりもよい音が楽しめ