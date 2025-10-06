【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOASOBIが、現在フジテレビで放送中の水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』主題歌「劇上」のMVを、ドラマ第2話放送直後となる10月8日23時15分にYouTubeにてプレミア公開することが決定した。 ■“この世界は舞台であって、人間はみな役者である” 10月1日に放送がスタートした、新・水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』