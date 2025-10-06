10月第1週（9月29日～10月3日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇9月29日 プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド２０２５－０９（限定追加型）（米国株式・おまもりプラス２０２５－０９） 運用会社：ＳＯＭＰＯアセットマネジメント 〇9月30日 パリミキ・ファミリーオフィス・ファンド 運用会社：パリミキアセットマネジメント 〇10月3日 Ｏｎｅグロー