6日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝150円37銭前後と、午後5時時点に比べ36銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝175円44銭前後と49銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース