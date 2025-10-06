ドジャースは6日（日本時間7日）、地区シリーズの第2戦で敵地でのフィリーズ戦に臨む。第1戦では先発登板した大谷翔平投手が6回9奪三振3失点の好投でポストシーズン初勝利をマーク。9回には佐々木朗希投手が登板し、1回1奪三振無失点で締めて日米通じて初セーブを記録した。先に3勝したチームが地区シリーズを突破となるなか、第2戦の注目ポイントをMLB公式サイトが紹介。その中