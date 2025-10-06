2025年10月5日、中国メディアの瀟湘晨報は、岡山県で宿泊客ら女性9人に性的暴行を加えるなどして逮捕、起訴されたゲストハウス経営の男が実刑判決を受けたことを報じた。記事は、被告（51）が2019年8月から22年にかけて、自身が経営する岡山県里庄町のゲストハウス内で計画的に犯行を実施し、薬物混入の痕跡を隠すために抹茶カクテルを調合して女性に飲ませ、昏睡状態に陥らせて抵抗不能にして性的暴行に及んでいたと紹介。被害者