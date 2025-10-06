ファミリーマートは10月7日、「オモテもウラもおいしいパン」シリーズとして、「デニッシュメロンパン×クイニーアマン」(185円)、「チーズケーキデニッシュ×クイニーアマン」(198円)、「アップルパイタルト×クイニーアマン」(198円)の3種類を全国のファミリーマートで発売する。「オモテもウラもおいしいパン」シリーズ発売2周年を迎えたファミマルBakeryの新商品として、オモテもウラもおいしいパンシリーズを発売する。同シリ