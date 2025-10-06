2025年10月6日、北海道・岩見沢警察署に砲弾のようなものが持ち込まれ、警察署の周辺で人の立ち入りが規制されました。6日午前11時ごろ、岩見沢警察署管内に住む人が、自宅に保管していた砲弾のようなものを警察署に持ち込みました。警察によりますと、この人物は「物置に保管していました。最近ニュースで取り上げられているのをみて警察署に持ち込みました」と、話していたということです。砲弾のようなものは、午後2時50