日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月6日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4万1858枚だった。 ◯2025年12月限（特別清算日：12月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 41858( 41109) ソシエテジェネラル証券 40216( 37423) バークレイズ証券 11229(