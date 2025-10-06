株式会社マガジンハウスは、2025年10月10日の創立80周年を記念し、銀座・Ginza Sony Parkにて特別イベント「マガジンハウス博 “銀座から世界へ”」を10月10日から25日まで開催します。『anan』『POPEYE』『BRUTUS』『Casa BRUTUS』など、数々の人気誌を生み出してきたマガジンハウスの歴史と文化を、雑誌というメディアを越えて“体感”できるイベントです。Courtesy of MAGAZINE HOUSE銀座から世界へ--雑誌文化を再編集する場と