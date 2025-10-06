奈良県出身の高市新総裁の誕生。地元関西の議員たちの受け止めは？自民党新総裁に選出された高市早苗氏。党員党友票は地元の奈良で８７％の得票率となったほか、大阪や兵庫でも５０％を超えました。奈良県出身の高市氏。関西の議員からは様々な声が聞かれました。高市氏を支援した京都の西田昌司参議院議員。高市氏の勝因について聞くと…（西田昌司参議院議員）「自民党の原点に戻って、しっかりと保守政党として日本をど