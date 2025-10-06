日本マクドナルドは、「サムライマック」から、「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」を、2025年10月8日〜21日までの2週間限定で、17時からの「夜マック」限定で発売する。6月、8月にも販売し好評だったという同メニューが2週間限定で復活する。やみつきになる味わいとボリューム感"大人が満足するバーガー"「サムライマック」のおいしさを、夜の食事として満足できるよう食べ応えを追求したという。厚みのある100％ビーフパティを3枚