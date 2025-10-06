紙切り芸人として活躍した林家二楽（本名・山崎義金＝やまざき・よしかね）さんが、尿管がんのため９月２７日に亡くなったことが６日、分かった。落語協会が発表した。５８歳。葬儀は近親者にてすでに執り行われた。最後の寄席出演は８月１１日の鈴本演芸場だった。二楽さんは１９６７年８月２３日生まれ。埼玉県春日部市出身。８９年に実の父である二代目紙切り・林家正楽に入門した。９１年７月に師匠とともに寄席の初高座を