佐賀市内の弁当店から、激しく煙と炎が立ち上がりました。6日午前11時半過ぎ、佐賀市城内で「1階の窓から火が出ている」と近くを通りかかった男性から、消防に119番通報がありました。火の手は建物のすぐ近くにある電線にも及び、約2時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての店舗兼住宅が焼けました。店舗の管理者は火災当時、外出していたということで、けが人はいませんでした。警察と消防が、火事の原因を調べています。