½÷Í¥¤ÎÈÄÃ«Í³²Æ¡Ê50¡Ë¤¬6Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£17ºÐ¤È13ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤ëÈÄÃ«¤Ï»×½Õ´ü¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤¨¤Æ»Ò¤É¤â¤Ë¼å¤ß¤ò¸«¤»¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤º¤Ã¤È°ìÀ¸·üÌ¿Êì¿Æ¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡Ä¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤ó¤À¤óÂÎÎÏÅª¤Ë¤âÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â¥­¥Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤·¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤âÂç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦ÌµÍý¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È