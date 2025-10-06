±Ç²è¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¡¿IT ENDS WITH US¡Ù¤ò½ä¤ê¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥é¥¤¥ô¥ê¡¼¤ÈÅ¥¾Â·¸ÁèÃæ¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥ë¥É¡¼¥Ë¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤«¤é¡¢Ì¾ÍÀ´þÂ»¤ÇÄóÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û½÷Í¥º²¡ª¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥é¥¤¥Ö¥ê¡¼¤ÎÂç¿Í¤ÊÉ½¾ð¤¬¥¹¥Æ¥­±Ç²è¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¡¿IT ENDS WITH US¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁü¥Ð¥ë¥É¡¼¥Ë¤È¥é¥¤¥ô¥ê¡¼¤ÎÁÊ¾Ù¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î31Æü¤Ë±Ç²è¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¡¿IT ENDS WITH US¡Ù»£±ÆÃæ¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤È¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤ò