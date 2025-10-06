6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦BOYNEXTDOOR¤¬¡¢¤­¤ç¤¦6Æü¸á¸å10»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØTHE FIRST TAKE¡ÙÂè597²ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Âè594²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎºÆÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛVlogÉ÷¤ÎBOYNEXTDOOR¡ÖThe Action¡×¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÂè597²ó¤Ç¤Ï¡¢½é¤ÎÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖCount To Love¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥ê¥º¥à¤È¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¡¢¤½¤·¤ÆÎø¿ÍÆ±»Î¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤òÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤È