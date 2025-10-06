ÏÂ³Ú´ï¥Ð¥ó¥É¡Ê³èÆ°µÙ»ßÃæ¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÎë²Ú¤æ¤¦»Ò¤¬¡¢29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSAMURAI DIVA¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ORANGE RANGE¤ÎHIROKI¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê¡ÖThe Battle of the Monkey and the Crab feat.HIROKI (ORANGE RANGE)¡×¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿ÏÂ³Ú´ï¥Ð¥ó¥ÉÆ±¶Ê¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ORANGE RANGEºîÉÊ¤Ë¤â·È¤ï¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥·¥é¥¤¥·