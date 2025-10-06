『活動的に動ける人になる方法』と題した最新動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、仕事や勉強、家事など忙しい現代人が「やる気」や「行動力」を高める秘訣を語った。片岡氏は「私たちの生活って忙しいですよね」と冒頭に共感を示した上で、「そもそも活力が出ないのは血行不良が原因」と独自の見解を明かした。「これまで21年4万人の方を見てきましたが、多くの原因は血行不良にある