ことしも庄内に「冬の使者」がやってきました。6日、鶴岡市の大山上池・下池にコハクチョウが今シーズン初めて飛来しました。大山上池・下池は水鳥の生息地として国際的に重要な湿地を保全する「ラムサール条約」に登録されていて例年10月上旬になるとハクチョウが越冬のため飛来してきます。鶴岡市自然学習交流館「ほとりあ」によりますと6日午前9時半ごろ大山下池に8羽のコハクチョウが今シーズン初めて飛来し