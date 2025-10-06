俳優・有村架純（32）の姉で、タレントの有村藍里（35）が、5日、Xを更新。およそ10kg減量した激変ショットを披露した。【映像】約10kg減量の有村藍里ビフォーアフター2019年3月のブログで、骨から輪郭を整える「輪郭矯正」という美容整形を行ったことを公表していた有村。その後、2025年4月にはXで「整形前に顔戻ってる」「劣化した」などの声に対して、「私はなじんだと解釈しているし、たとえ戻ってきているのだとしても、