動画『【寝る前】すぐ眠れて超熟睡！自律神経を整えて疲労回復！』では、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、寝つきに悩む人向けに「手のひらを押すだけで眠りに入りやすくし、疲労回復も目指せる」手もみセラピーを紹介している。自身も忙しさや悩みで眠れない日があると述べつつ、手もみケアで自律神経のバランスを整えやすくなると伝え、まずは気軽に試すことをすすめている。 紹介されるのは、不眠やストレスケアに役立