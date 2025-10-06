4日と5日の2日間、秋田市でABSまつりが開催されました。全国各地のうまいものが並んだほか、多彩なゲストが登場し、会場を盛り上げました。秋田市のエリアなかいちで4日、5日の2日間開催されたABSまつり。会場には、県の内外から約30の飲食ブースが出店。全国各地の自慢の味が並びました。ステージでは、今年も多彩なゲストが会場を盛り上げました。4日土曜日は、島谷ひとみさんをはじめ県の内外で活躍するアー