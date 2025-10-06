SNSで知り合った相手から投資を勧められ、大館市の30代の男性が108万円相当の暗号資産をだまし取られました。当初は5万円相当の投資でしたが、その後手数料や保証金を要求されたということです。大館警察署の調べによりますと、先月19日、大館市に住む30代の男性はSNSを通じて日本人男性を名乗る相手と知り合い、無料通話アプリ LINEでやり取りするようになりました。その後、相手から「私のおじさんは金融のスペシャリストだ」「1